CHP-MHP zirvesi: Bahçeli, “Siz geldiniz parti hareketlendi” dedi iddiası

MHP Lideri Bahçeli’nin Özgür Özel’e, “Kemal Bey benim sınıf arkadaşımdı. Ama siz geldiniz, parti hareketlendi” dediği öne sürüldü. Görüşmede Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelmediği bildirildi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Lideri Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde koşulan konulardan netleşti. Özel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu dosyanın bir benzerini MHP Lideri Bahçeli’ye götürdüğü belirtildi. Edinilen bilgiye göre, emeklilerin sorunları ve yargıdaki sorunlar görüşmenin ana gündemi oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Özgür Özel’e, “Kemal Bey benim sınıf arkadaşımızdı ama partilerimiz arasında hareket yoktu. Siz geldiniz, parti hareketlendi” dediği iddia edildi.

CHP ve MHP arasında genel başkanlık düzeyinde yedi yıl aranın ardından gerçekleşen ilk ziyaret olma özelliği taşıyan görüşmede Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelmediği kaydedildi. Osman Kavala ve Sinan Ateş iddianamesinin de konuşulmadığı aktarıldı.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

CHP kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ne ziyaretine yönelik ise “Sayın Özgür Özel, tüm partilerle görüştükten sonra Erdoğan ile görüşecek” ifadesini kullandı. CHP Lideri Özel’in, yeni AYM Başkanı’nı da ziyaret edeceği aktarıldı.

HER HAFTA BİR ZİYARET

CHP’liler, Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşmede dile getirilen sorunların çözümü için adım beklediklerini söyledi. Türkiye’nin normalleşmesi için çalışacaklarını kaydeden CHP kaynakları, “Bunu da ancak müzakere ile sağlarız” dedi. CHP Lideri Özel’in bu kapsamda her hafta bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.