CHP Milletvekili Akay'dan Bakan Şimşek'e: "Garibanın hakkı lüks otellerde yeniyor"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, "İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" ifadesinin ardından açıklama yapan Akay, iddialarının arkasında olduğunu kaydetti.

Akay yaptığı açıklamada iddialarının arkasında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın panikle ve özensiz açıklamasına şimdilik kısa cevap; Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyelerinden de teyit ettiğimiz bilgiye göre, hem toplantıya katılacak hem de konaklayacaktınız. Yapılan dar kadro üst yönetim toplantısında da hem otel personeli hem banka üst yönetimine gerekli özen ve eksiksiz katılımın talimatı verildi.

Uyarımı dikkate alıp katılmamanız memnuniyet verici, ancak bizzat hazırladığınız ve kamuoyuna deklare ettiğiniz tasarruf tedbirleri kapsamında, şehir dışı organizasyonlar yasaklanmışken; izin verdiğiniz uyarımız üzerine de katılmaktan vazgeçtiğiniz ve diğer kamu bankalarının da ultra lüks organizasyonlarının iptaline ilişkin tavır ve tasarrufunuzun olmamasından bir kez daha anlaşılıyor ki tasarruf garibana, şatafat kamuya düşüyor. Garibanın hakkı lüks otellerde yenmeye devam ediliyor.

Ne acıdır ki genelgeyi çıkaranlar genelgeyi bizzat kendileri deliyor, bir de bu durumu algı operasyonu diyerek geçiştirmeye çalışıyor. Bu organizasyon gerçektir ve halen iptal edilmemiştir. Tekrar söylüyorum yanlıştan dönün. Ayrıca bahsedilen G20 zirvesi tarihi 18-19 Kasım’dır. Ziraat Bankası organizasyonun kapanışı ise 17 Kasım’dır. Gerçek algı operasyonu tam da budur. Bu sorularımı ve daha fazlasını 15 Kasım Cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlık bütçenizde şahsınıza sormaya devam edeceğim. Cuma günü görüşmek dileğiyle.”

NE OLMUŞTU?

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın, Ziraat Bankası'nın Antalya'da bir otelde, 150 milyon liralık 3 bin kişilik organizasyon düzenlediğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de geceliği 5 bin dolar villa tipi odada kalacağına dair iddiaları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, "İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" açıklaması yapmıştı.