CHP Milletvekili Akdoğan: Polisler, Ankara'dan Çağlayan'a giden CHP otobüsünün önünü kesti

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, içinde bulundukları Ankara’dan İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giden parti otobüsünün önünün polis tarafından kesildiğini bildirdi. Akdoğan, ”Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesi'nin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar” dedi.

23 Mart tarihinden bu yana tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' soruşturması kapsamında yarın Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek. CHP, İmamoğlu’na destek amacıyla Çağlayan Adliyesi önüne buluşma çağrısı yaptı ve ses sistemi bulunan parti otobüsü, Ankara’dan İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne doğru yola çıktı. Ancak içinde milletvekillerinin bulunduğu otobüsün yolu polisler tarafından kapatıldı.

KANUNSUZ EMRİ KİM VERDİ

Önü kapatılan otobüsün içinde bulunan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile şu açıklamayı yaptı:

"Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesinin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar. Ali Gökçek ile otobüsün içindeyiz. Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı. Bu kanunsuz emri veren kim?”

Otobüste bulunan İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yarın Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu yalnız bırakmamak için Ankara’dan yola çıkan parti otobüsümüzün önü hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin sivil araçla kesilmek isteniyor!”