CHP Milletvekili Cevdet Akay'dan Karabük'teki yangına destek çağrısı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde dün akşam saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangının tehdit ettiği Kışlapazarı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

CHP Milletvekili Cevdet Akay yangınla ilgili destek çağrısı yaparak, "Karabük’ü yalnız bırakmayın. Kamu kurum ve kuruluşları burada çalışıyor ama yeterli değil, dahaçok destek kuvvete ihtiyaç var. Karabük’ün her bölgesi yanıyor. Tarım ve Orman Bakanı’nı iktidarı uyarıyoruz. Buraya destek kuvvet gerekiyor. Yangın, rüzgarla beraber her bölgede devam ediyor" ifadelerini kullandı.