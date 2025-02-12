CHP Milletvekili Fethi Açıkel'den BirGün'e dayanışma ziyareti

birgun.net yöneticileri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınmaları sonrası BirGün Gazetesi’ne destek ziyaretleri devam ediyor.

CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, gazetemizin İstanbul'daki merkezini ziyaret etti.

'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Açıkel, bu süreçte gazetecilik yapmanın zorluklarından bahsetti.

Açıkel ayrıca BirGün Gazetesi ile dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Görüşmede BirGün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ve gözaltına alınan birgun.net yöneticileri yer aldı.