CHP Milletvekili Ocaklı: Kurultayın yapılması elzemdir

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Kurultayın yapılması elzemdir, halkımızın da beklentisi budur. Eğer bu yapılmaz ise CHP'nin seçilme yeterliliğine sahip olabileceği partileri bulması, örgütlemeleri yapması en kolay şeydir" dedi.

  02.06.2026 11:18
  • Giriş: 02.06.2026 11:18
  • Güncelleme: 02.06.2026 11:21
Kaynak: AA
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ile toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Ocaklı, mevcut milletvekillerinin, eski milletvekillerinin, üyelerin, Parti Meclisi'nin ve delegelerin kurultay yapılmasını istediğini aktardı.

İstinafın CHP kurultay davası kararını eleştiren Ocaklı, "Kurultayın yapılması elzemdir, halkımızın da beklentisi budur. Eğer bu yapılmaz ise halkımız hiç merak etmesin, CHP'nin seçilme yeterliliğine sahip olabileceği partileri bulması, örgütlemeleri yapması en kolay şeydir" diye konuştu.

CHP'li Ocaklı, partisinin genel başkanını seçim yoluyla belirlemenin öncelikleri olduğunu, bunun gerçekleşmemesi halinde ise seçimi kazanmak için farklı metot ve alternatiflerinin bulunduğunu belirtti.

