CHP milletvekilleri sahada: Heyet, Karabük'te oda ve sendikalara ziyarette bulundu

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Düzce Milletvekili Talih Özcan ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özgür Sağlam'dan oluşan heyet, partinin saha çalışmaları kapsamında Karabük'te çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında ilk olarak Karabük Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KTSO) ziyaret eden CHP heyeti, Karabük’ün ekonomik yapısı, sanayi yatırımları ve iş dünyasının karşılaştığı temel sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, yerel sanayi temsilcilerinin beklentileri ve çözüm önerileri ele alındı. KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, Karabük iş dünyasının talep ve beklentilerini içeren dosyayı heyet üyelerine sundu.

Ardından Tüm Emekliler Sendikası’nı ziyaret eden CHP heyeti, burada DİSK ve KESK yöneticilerinin de aralarında bulunduğu sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Emeklilerin sorun ve taleplerini dinleyen heyet, çözüm önerilerini not aldı.

CHP heyetinin Karabük programı, Karabük Ziraat Odası ile Karabük Kahveci, Lokantacı, Otelci, Pastacı, Fırıncı ve Bakkallar Esnaf Odası ziyaretleriyle devam etti.

Heyet ayrıca kent merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşlarla bir araya geldi.