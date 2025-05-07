CHP mitingi için yurttaşlar Beyazıt Meydan'ında toplanmaya başladı

İBB'ye yapılan "yolsuzluk" ve "terör" operasyonlarında soruşturma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her hafta iki kez yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt'ta yapılıyor.

Mitinge çağrı yapan İmamoğlu, dün İstanbul Üniversitesi'nin veritabanından silinen diplomasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerini kullanmıştı.

20.30'da gerçekleştirilecek miting için yurttaşlar alanlarda toplanmaya başladı.

İBB Meclis üyeleri ve CHP milletvekilleri Saraçhane'den Beyazıt'a yürüyor.

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