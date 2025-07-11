CHP mitingi öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için bugün Antalya'da düzenlecek CHP miting öncesi Belediye'ye bir operasyon daha yapıldı. KOM ekipleri çeşitli ihalelere dair dosyalara el koydu.
Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için düzenlenecek CHP mitingi öncesinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak destek mitingi öncesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne gelerek çeşitli ihalelere ilişkin dosyalara el koydu.