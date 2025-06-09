CHP mitinglerinin dokuzuncusu Avcılar’da yapılacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı çarşamba akşamları İstanbul’da düzenlenen mitinglerin dokuzuncusu Avcılar'da yapılacak.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler sürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarına devam ediyor.
“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri, Pendik, Esenler ve Gaziosmanpaşa'da olmuştu.
Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Avcılar olarak belirlendi. Miting, Marmara Caddesi'nde 11 Haziran Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.
Milletimizle birlikte irademize sahip çıkıyoruz.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) June 9, 2025
İstanbul’un iradesini, halkımızın helal oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.
Ya hep beraber ya hiçbirimiz!
🗓️11 Haziran, Çarşamba
🕓20.30
📍Avcılar, Marmara Caddesi pic.twitter.com/wG8Poifdu8