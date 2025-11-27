CHP, 'mücadele kadrosu' oluşturacak: Kimseyi geride bırakmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 39’uncu Olağan Kurultay öncesi son PM ve MYK toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda, CHP’nin hesap ve çalışma raporları ile MYK raporları onaylandı. CHP Lideri Özel kurmaylarına, “Birlikte mücadele edeceğiz” mesajını verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi kurultay öncesinde son kez toplandı. CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni döneme yönelik mesajlar verildiği öğrenildi.

ORTAK MÜCADELE

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özel, yaptıkları çalışmalar nedeniyle MYK üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemin, “Mücadele dönemi” olacağını vurgulayan Özel, “Yeni dönemde yönetimde yer almasanız dahi iktidar için ortak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

"ELBETTE DEĞİŞİM YAPACAĞIZ"

Toplantıda, CHP Genel Başkanlığı için “Değişim” sloganıyla yola çıktığını belirten Özel, “Elbette yeni dönemde yönetimde belli oranda değişiklik yapacağız. Ama kimseyi de arkada bırakmayacağız” diye konuştu.

EŞ-DOST-AKRABA YOK

CHP kurmayları, yeni dönemdeki listeler için tutuklu belediye başkanlarının yakınlarının Parti Meclisi’nde yer alacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Bu kapsamda en çok konuşulan isimlerden Dilek İmamoğlu’yla ilgili iddialar da yalanlanıyor. Kurmaylar “Eş-dost-akraba alma gibi bir şey yok” diyor.