CHP Muğla İl Başkanı Balcı: "Gonca Köksal Aras, hiçbir çeteye, mafyaya, rant odaklarına teslim olmayacaktır"

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Örgütü tarafından Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesine ait eve yapılan molotoflu saldırı olayına ilişkin basın açıklaması yapıldı. CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, "Gonca Köksal Aras, hiçbir çeteye, mafyaya, rant odaklarına teslim olmayacaktır. Muğla'nın topuklu efesi zoru görünce topuklayan sözde efelere benzemez" dedi. Gonca Köksal ise, "Yakın zamanda herhangi bir tehdit almadım. İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik konunun. İnternet üzerinden bu çocuklarla bağlantı kurulduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

CHP Muğla İl Örgütü tarafından Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesine ait eve yapılan molotoflu saldırı olayına ilişkin Menteşe Belediyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ile Cumhur Uzun, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, partililer ve vatandaşlar da destek verdi.

CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Bu saldırı yalnızca bir evin duvarlarına değil halkın vicdanına, Muğla'nın barışına ve demokrasimize yöneltilmiştir. Hedef yalnızca yaşlı bir çift değildir, hedef halkçı belediyeciliğimizdir. Hedef ranta değil halka hizmet etme anlayışımızdır, hedef toplumun örgütlü mücadelesidir. Buradan açıkça söylüyorum; yaşlı insanların evine molotof atan eller ne kadar alçaksa, onları yönlendiren, kışkırtan, azmettiren karanlık odaklar, bin kat daha alçaktır. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Saldırıyı yapanlar yakalanmıştır ama asıl failler, azmettiriciler, arkadaki kirli akıl da yargı önünde hesap verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

"Muğla halkı hiçbir zaman baskılara ve tehditlere boyun eğmedi"

Balcı, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu korkak hainler suç işleyip de cezasızlığın yanlarına kar kalacağını düşünmesinler. Bu saldırıyla amaçlanan bizleri korkutmak sindirmek ve geri adım attırmaktır ama azmettirici hainler şunu çok iyi bilsinler; biz korkmayız, biz susmayız. Biz geri adım atmayız. Tam tersine bu saldırı bizi daha da bugün burada bir araya gelen bizler, Muğla'nın demokrasiye, barışa ve hukukun üstünlüğüne olan inancını haykırıyoruz. Muğla halkı hiçbir zaman baskılara ve tehditlere boyun eğmedi. Bundan sonra da eğmeyecektir. Bizim cevabımız çok nettir; Gonca Köksal Aras yalnız değildir. Muğla halkı yalnız değildir. Bugün buradan tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz.

"Muğla'nın topuklu efesi, zoru görünce topuklayan sözde efelere benzemez"

Halkın iradesini ve menfaatlerini korumaya ant içmiş olan belediye başkanımız Gonca Köksal Aras hiçbir çeteye, mafyaya, rant odaklarına teslim olmayacaktır. Muğla'nın topuklu efesi zoru görünce topuklayan sözde efelere benzemez. Yalnızca zeybek oynarken diz çökenlerdeniz. Bizi korkutup sindirmek isteyenlere hodri meydan. Sizinle ve kirli emellerinizle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli Muğlalılar bu saldırıyı gerçekleştirenleri ve arkasındaki azmettiricileri en güçlü şekilde ilan etmiyoruz. Belediye başkanımız Sayın Gonca Köksal Aras'a ve değerli ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ama aynı zamanda buradan güçlü bir mesaj veriyoruz. Hangi karanlık el uzanırsa uzansın bu halkın yumruğu ile karşılaşacaktır. Hangi kirli plan yapılırsa yapılsın Muğlalıların kararlı duruşuyla bozulacaktır."

"Yakın zamanda herhangi bir tehdit almadım"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise şunları söyledi:

"Yakın zamanda herhangi bir tehdit almadım. Şüphelendiğim herhangi biri de yok. Biliyorsunuz dün gece saat 10 civarında anneannem, dedem doksanlı yaşlarında gerçekten zorla yürüyen yaşlı iki insan. Bu saldırı biliyorum ki onlara yapılmadı çünkü hiç kimseyle hiçbir husumetleri olmayan, evden bile neredeyse hiç çıkmayan iki insan Allah korusun, tek tesellim onların canına herhangi bir zarar gelmemiş olması. Çünkü sadece birkaç dakika önce balkondan içeri girip kapıyı kapatmışlar. Yani molotof kokteyli, içeri girebilirdi ya da üstlerine gelebilirdi. Çünkü o saatlere kadar balkonda oturan insanlar ama çok şükür ki birkaç dakika önce içeri girerek kapıları kapatmışlar. Mahalledeki komşular sağ olsunlar hemen hızlıca müdahale edip canla başla o yangını söndürebilmişler. Daha sonra da içeri girerek bizleri haberdar ettiler. Sağ olsunlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum.

"Hiç kimseyle hiçbir husumetimiz yok"

Çok üzücü bir olay. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde olması da bana çok manidar geliyor bu olayın. Çünkü Muğla'mız bizim huzurlu, güvenli olmasıyla her daim övündüğümüz, gurur duyduğumuz böyle sakin bir kent, böyle bir olayın yaşanması böyle bir günde hepimizi derinden üzdü. Hiç kimseyle hiçbir husumetimiz yok. Göreve geldiğimiz günden beri hukuk çerçevesinde, hak çerçevesinde Muğla'mıza en iyi şekilde hizmet etmek için canla başla çalıştık, Muğla'mızı korumak için, gerçekten aydın bir gelecek kurmak için, çocuklarımız için, doğamız için, çevremiz için canla başla çalışıyoruz. Bunun dışında bir şey yapmadık biz.

"İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik"

Sayın Valimize, Başsavcımız, Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Hızla konunun üstüne eğildiler. 2 genç çocuk yakalandı. 18 yaşından küçükler. Maalesef azmettirenler şu an burada değiller. İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik konunun. Üzücü olan şey şu, internet üzerinden bu çocuklarla bağlantı kurulduğu söyleniyor. Kendi evlatlarımıza, Muğla'mızın evlatlarına bunu bu güçler internet üzerinden bir şekilde organize edip yaptırabiliyorlar. Hepimizin evlatları var. Beni bu konu gerçekten çok üzdü. Lütfen evlatlarınıza dikkat edin. İnternet üzerinden hangi mecralarda neler yaptıklarına dikkat edin. Gözünüz kulağınız onların üstünde olsun. Gecenin ikisinde kent meydanında yakalandı biri. Biri dörtte evinde. 15-16 yaşında çocuklar ve bizlerin evlatları. Tabii ki arkasında başka güçler var. İstiyoruz ki bir an önce ortaya çıksın. Bir an önce açığa çıkmasını ortaya çıkmasını ve hesap sorulmasını istiyorum. Ama gördüm ki bütün Muğla bu olay karşısında burada kenetlendi. Dün geceden beri telefonlarımız hiç susmadı. Buraya gelen bize destek olan telefonlarla ulaşan gece yanımızda olan herkese, her birinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muğla'nın gücü burada ortaya çıktı. En ağır cevabı da sizin burada olmanız desteğiniz verdi. Bizim gibi düşünen aydın bir gelecek için canına başla çalışan hiç kimseye karşı bu şekilde acı bir saldırı olmamasını temenni ediyorum."