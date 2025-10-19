CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl oldu

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanlığına Nail Kızıl seçildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kongrede yaptığı konuşmada, "CHP ne yargının malzemesi olacaktır ne iktidarın oyuncağı olacaktır ne de medyanın hedef tahtası haline gelecektir. Geçmişten bugüne kadar bu parti her zaman yıpratıldı, yeri geldi kapatıldı, yeri geldi genel başkanları zindanlara atıldı ama her zaman ayağa kalkmayı da bildi" dedi.

CHP Muğla 39. Olağan İl Kongresi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde toplandı. Kongreye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Cumhur Uzun ve Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, gençlik ve kadın kolu başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Kongrenin divan başkanlığını yapan Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, kongrede yaptığı konuşmada, partisinin 102 yıldır halkın sesi olmayı sürdürdüğünü, her kongrenin de aslında geçmişten geleceğe uzanan mücadele zincirinin birer halkasını oluşturduğunu ifade etti.

Parti örgütünün her seçimde, her meydanda, her mahallede halkın umudunu diri tuttuğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Mücadele aslında sadece bir sandık günü, seçim ise sadece sandıktan çıkan sonuç demek değildir. Sokakta, köyde, bu salonda, okullarda, iş yerlerinde yaptığımız her mücadele aslında seçim sonucunu bize götüren adım adım bir zincirdir. Bu zincir ise sizlerin göstermiş olduğu kararlı iradeden gelmektedir. Ve siz bu iradenizi CHP'nin köklerinden, temelinden almaktasınız.

"Göstermiş olduğumuz çelikten irade, iktidar partisinin istediği amaca ulaşamayacağının en büyük göstergesidir"

Yargı kararlarıyla örgütümüzün meşruiyetini, seçilmişlerimizin meşruiyetini sınamaya çalışan iktidar partisi bunu başarmak için her türlü yolu kendine mübah görmektedir ama bugüne kadar göstermiş olduğumuz çelikten irade, iktidar partisinin istediği amaca ulaşamayacağının en büyük göstergesidir. Bilinmesini isterim ki, CHP ne yargının malzemesi olacaktır ne iktidarın oyuncağı olacaktır ne de medyanın hedef tahtası haline gelecektir. Geçmişten bugüne kadar bu parti her zaman yıpratıldı, yeri geldi kapatıldı, yeri geldi genel başkanları zindanlara atıldı ama her zaman ayağa kalkmayı da bildi. Bugün bu salondan sizlerle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında, hukuksuz biçimde, özgürlüğü elinden alınan tüm belediye başkanlarımıza güçlü bir alkış, güçlü bir selam göndermek isterim."

"Gerçek olan örgüttür, asıl olan CHP'nin iktidar olmasıdır"

Çiftçi’nin açıklamasının ardından faaliyet raporları okundu ve konuşmalara geçildi.

Kongrede yeniden aday olmayan mevcut İl Başkanı Zekican Balcı da konuşmasında şunları söyledi:

“Bu kararımı partime ve örgütüme olan büyük ve karşılıksız sevgimle verdim. Gerçek olan örgüttür, asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıdır. Emeğin kutsal olduğuna samimiyetle inanan yol arkadaşlarımın, partimizin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bugünlerde, almış olduğum bu kararın örgütümüz için ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki süreçte anlayacaklarına yürekten inanıyorum. Bir siyasetçiyi kazandığı seçimler değil, kaybetmediği ilkeler tanımlar. Partimizin 102 yıldır her türlü siyasi ve hukuki saldırılara karşı ulu bir çınar gibi ayakta kalabilmesinin yegane unsuru, demokrasi geleneği ile örgütünün gücü ve delegelerinin bir iradesidir. Biz görev süremiz boyunca bu gerçeğe hassasiyetle bağlı kalmaya çalıştık. Yürekten biliyorum ki, bizden sonra göreve gelecek tüm partilerimiz de gerçek iradenin örgütte olduğu bilinciyle hareket ederler ve buna göre siyaset üretirler. Bu düşünceyi buradan tarihe not olarak düşmeyi partim adına bir görev olarak görüyorum.”

"Bu partide aday olan herkes çok kıymetlidir"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:

"Biz il başkanımla beraber geçtiğimiz seçimde, bu salonda bu seçimi kazandık. Beraber hareket ettik, beraber siyaset yaptık. Kendisiyle o ilk günden itibaren çok uyumlu bir çalışma dönemi geçirdik. 31 Mart seçimlerinde il başkanımız, yönetimi ve bütün diğer ilçelerimizdeki parti örgütü üyeleri, herkes hep birlikte çok büyük bir mücadele verdi ve 11 ilçeyi büyük bir başarı ile kazandık. Bu başarı tesadüf değildi. İl Başkanımızın yönetimi ve mücadelesi sayesindeydi. Sonrasında da 19 Mart'tan sonra yaşanan bütün süreçlerde Zekican Başkanım hiçbir şekilde bir gün yorulmadan koşturdu. Genel Başkanımız, parti nereye çağırdıysa sonuna kadar gitti ve kurultayın bir tanesinde de bizi gururlandırarak kurultayın divanında bulundu. Yani bu kadar önemli görevleri icra etti."

İl Başkan adayı Nail Kızıl ise “Zekican Balcı için büyük bir alkış talep ediyorum. Uzunca bir konuşmam vardı ama gerek Dalaman'daki program, gerek de delegelerimizin oy kullanması için konuşma hakkımdan feragat ediyorum. Destekleriniz için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimler sonucunda tek aday Nail Kızıl il başkanlığına seçildi.