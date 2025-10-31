CHP Muğla İl Başkanlığı, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan meclis üyesinin disipline sevk edildiğini açıkladı

CHP Muğla İl Başkanlığı, rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Bodrum Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Niyazi Atare'nin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkedildiğini açıkladı.

Bodrum Belediyesi’nin CHP'li Meclis Üyesi Niyazi Atare, dün akşam saatlerinde rüşvet alma iddiasıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Atare’nin bir inşaat firmasından seri numaraları alınmış 400 bin lirayı aldığı sırada suçüstü yakalandığı öne sürüldü.

Olayın ardından CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan sabah saatlerinde yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Parti üyesi Niyazi Atare hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, partimizin etik ilkeleri ve kamu güvenine verdiğimiz önem gereği, ilgili üye tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Parti Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yargı sürecine saygı duyuyor, kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye devam edeceğimizi belirtiriz."