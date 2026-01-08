CHP Muğla raporu yayımlandı: Politika üretimi süreklilik kazandı

Halil ERTUNÇ

CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından 28 Aralık 2025’te düzenlenen “Şimdi İktidar Zamanı – Muğla Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştay’a parti yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe örgütleri, kadın ve gençlik kolları ile uzmanlar katıldı.

Çalıştay kapsamında 22 politika komisyonu kuruldu. Komisyon çalışmalarına yaklaşık 70 uzman katkı sundu. Bu uzmanların 20’sini akademisyenler oluşturdu. Çalıştay sonunda rapor oluşturdu. Oluşturulan raporla beraber diğer illere ve ilçelerde kararların uygulanması için rehber oluşturuldu. Türkiye’deki tüm örgütlerin aynı yöntemle örgütlenebilmeleri için model oluşturuldu.

Çalıştay’da kurulan komisyonlar, belirlenen ortak yöntemle çalışmalarını yürüttü.

Komisyonlarda Muğla’ya ilişkin mevcut durum değerlendirildi. Güçlü ve zayıf yönler ile fırsatlar ve tehditler ele alındı. Bu değerlendirmeler rapora yansıtıldı.

Raporda, komisyon çalışmalarında S.W.O.T. analizinin kullanıldığı belirtildi. S.W.O.T., bir çalışmanın güçlü ve zayıf yönleri ile karşısındaki fırsat ve tehditleri birlikte değerlendiren bir analiz yöntemi olarak tanımlandı. Bu yöntemle mevcut durum tespit edildi ve planlama yapıldı. Analizler üzerinden kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlendi. Politika önerilerinin bu çerçevede oluşturulduğu ifade edildi.

UZMAN KATKISINA VURGU YAPILDI

Hazırlanan raporda, uzman katkısının politika üretim sürecine destek sağladığı kaydedildi.

Uzmanların karar alma süreçlerinin yerine geçmediği belirtildi. Uzman katkısının, önerilerin uygulanabilirliğini artırdığına dikkat çekildi. Raporda, Çalıştay’ın tek günlük bir etkinlik olarak değerlendirilmediği ifade edildi.

Kurulan komisyonların il yönetiminin görev süresi boyunca çalışmalarını sürdürmesi gerektiği belirtildi. Komisyonların düzenli raporlarla il yönetimini bilgilendirmesi öngörüldü. İl ve ilçe örgütleri arasında doğrudan bir çalışma hattı kurulmasının hedeflendiği raporda yer aldı. İlçe çalışmalarından elde edilen verilerin il komisyonlarına aktarılması benimsendi. Bu amaçla ortak bir koordinasyon yapısının oluşturulduğu ifade edildi. Raporda yer alan değerlendirmelerde, hedefin yalnızca rapor üretmek olmadığı belirtildi. Amaç, sahada karşılığı olan ve uygulanabilir politikalar geliştirmek olarak tanımlandı. Politika üretiminde sürekliliğin esas alındığı vurgulandı.