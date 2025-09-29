CHP Muğla’da ilçe kongreleri tamamlandı: 7 başkan yerini korudu, 5 ilçede değişim oldu
CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında Muğla’da yapılan ilçe kongreleri tamamlandı. Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Datça, Kavaklıdere, Fethiye ve Bodrum’da mevcut başkanlar güven tazelerken, Seydikemer, Ula, Milas, Yatağan, Ortaca ve Marmaris’te yeni isimler göreve geldi. Marmaris’te Pelin Özbozdağ tek kadın ilçe başkanı olarak seçildi.
Menteşe’de Nail Kızıl, Köyceğiz’de Tanju Satılmış, Dalaman’da Bilal Sarıhan, Datça'da Sezai Öz, Kavaklıdere’de Cengiz Doğan, Fethiye'de Mustafa Koyuncu ve Bodrum’da Tuna Işın yeniden ilçe başkanı seçildi.
Seydikemer’de Tuğrul Yılmaz, Ula’da Gürkan Aktaş, Milas’ta Ahmet Kılbey, Yatağan’da Ozan Gürpınar ve Ortaca'da Mehmet Güzel görevi devraldı.
Marmaris’te ise mevcut başkan Ömer Bozdemir’in adaylıktan çekilmesi üzerine seçim tek listeyle yapıldı. Pelin Özbozdağ, 213 delegenin desteğini alarak ilçe başkanı seçildi ve Muğla’daki ilçelerin tek kadın başkan olarak dikkat çekti.
CHP’de kongre süreci il kongresiyle devam edecek. Muğla'da mevcut İl Başkanı Zekican Balcı henüz adaylık konusunda açıklama yapmazken, Hasan Balı ve Mehmet Kubilay Özcan aday olduklarını duyurdu.