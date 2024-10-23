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CHP MYK'den, Diyarbakır'da olağanüstü toplantı kararı

CHP MYK, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Diyarbakır'da bulunan Özgür Özel başkanlığında MYK üyeleri toplantı gerçekleştirecek.

Güncel
  • 23.10.2024 17:32
  • Giriş: 23.10.2024 17:32
  • Güncelleme: 23.10.2024 17:37
Kaynak: Haber Merkezi
CHP MYK'den, Diyarbakır'da olağanüstü toplantı kararı

Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik gerçeleştirilen saldırısı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından CHP MYK'nin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi.

MYK üyeleri, Özgür Özel başkanlığında Diyarbakır'da olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

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