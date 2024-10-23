CHP MYK'den, Diyarbakır'da olağanüstü toplantı kararı
CHP MYK, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Diyarbakır'da bulunan Özgür Özel başkanlığında MYK üyeleri toplantı gerçekleştirecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik gerçeleştirilen saldırısı sonrası CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.
TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından CHP MYK'nin olağanüstü toplantı kararı aldığı öğrenildi.
MYK üyeleri, Özgür Özel başkanlığında Diyarbakır'da olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.