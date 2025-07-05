CHP MYK'den gözaltılar sonrası olağanüstü toplantı kararı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.
Gözaltılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanma kararı aldı.
MYK toplantısında Ankara’da bulunan MYK üyeleri ile son operasyon ve gözaltılar değerlendirilecek.
NE OLMUŞTU?
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.