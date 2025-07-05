Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP MYK'den gözaltılar sonrası olağanüstü toplantı kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından olağanüstü toplanma kararı aldı.

Güncel
  • 05.07.2025 10:26
  • Giriş: 05.07.2025 10:26
  • Güncelleme: 05.07.2025 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
CHP MYK'den gözaltılar sonrası olağanüstü toplantı kararı

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve  Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Gözaltılar sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanma kararı aldı.

MYK toplantısında Ankara’da bulunan MYK üyeleri ile son operasyon ve gözaltılar değerlendirilecek.

NE OLMUŞTU?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Aziz İhsan Aktaş' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise  Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

CHPli 3 belediyeye daha operasyon: Abdurrahman Tutdere, Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltına alındı!
Zeydan Karalar: Benim parayla, pulla, rüşvetle işim yok
Yeni operasyon dalgası: CHPli belediyelere yönelik gözaltılara ilk tepkiler
BirGün'e Abone Ol