CHP MYK Esenyurt'ta toplanacak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında pazartesi günü Esenyurt İlçe Başkanlığı'ndan yapılacak.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyumun ardından sürecin nasıl devam edeceğine ilişkin bilgi verileceğini aktardı.

Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu toplantımızı Esenyurt İlçe Başkanlığında yapacağız. Bundan sonraki süreçte bu demokrasi mücadelemizi, bu haklı mücadelemizi nasıl sürdüreceğimizi sizlerle paylaşacağız."