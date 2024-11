CHP MYK, İstanbul’da toplandı: Esenyurt için rant takip komisyonu kurulacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK=) İstanbul’da Parti Meclisi toplantısı sonrası bir araya geldi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Toplantılarımız sonucunda hiçbir baskıya ve hukuksuzluğa teslim olmayan, halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyen, yurttaşlarımızın gerçek gündemine kökten sahip çıkan kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bu kapsamda; 4 Kasım 2024 Pazartesi sabahından itibaren her gün en az 15 kişilik bir heyet, Esenyurt ilçesinde görevlendirilecektir. Heyet, hukuksuz kayyumun takipçisi olmak ve her kararının gayri meşruluğunu teşhir etmek, Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına göz yummayacak şekilde bir hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere acil eylem planı uygulayacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, üç gün süren TBMM Grubu yasama yılı kampı ve PM toplantısının ardından, saat 15.45’te MYK’yı İstanbul’da topladı.

Güncel siyasi değerlendirmelerin yanı sıra, MYK’nın ana gündem maddesi, Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasıydı. İki saat süren MYK’nın ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Yücel’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Bu hafta sonu için bir milletvekili kanunu planlamıştık. Ancak çarşamba günü Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer 'in haksız ve hukuka aykırı bir şekilde tutuklanması ve ardından Esenyurt Belediyemiz'e antidemokratik bir şekilde kayyum atanması nedeniyle parti yöneticilerimiz ve tüm milletvekillerimizle birlikte İstanbul'a geldik. Bu antidemokratik uygulamaya tepkimizi göstermek için önce Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda toplandık ve tepkimizi gösterdik. Daha sonra iki gün boyunca milletvekillerimizle bir araya geldiğimiz toplantılarda konuyu detaylı bir şekilde irdeledik. Bugün de önce PM toplantımızı yaptıktan sonra MYK toplantımızı gerçekleştirdik ve toplantılarda aldığımız kararlar sonucunda oluşturduğumuz bildirimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Esenyurt’ta yaşayan her iki seçmenden birinin oyunu alarak seçilmiş bir kamu görevlisi kaçma şüphesi bulunmazken ifadeye çağrılabilecek durumda olmasına rağmen bir şafak operasyonuyla evine, hatta yatak odasına baskın yapılarak gözaltına alınmıştır. Evinde ve belediyede yapılan arama işlemlerinde yanında avukat bulundurulmasına ve dijital verilerin imajının alınmasına izin verilmemiştir. Zekeriya Öz’ün bile hepsine bir anda başvuramadığı tam anlamıyla FETÖ yöntemleriyle bir yandan 40 yıldır sosyoloji alanında çalışmaları bulunan, profesör unvanına sahip bir akademisyen itibarsızlaştırılırken bir yandan da Esenyurt halkının iradesi gasp edilmiştir. Bu yapılan işlemlerde hukuka saygı yok, aileye saygı yok, özel yaşama saygı yok, savunma hakkına saygı yok, milletin seçme iradesine saygı yok. Bu hukuk katliamını gerçekleştirmek için, aynı FETÖ’nün savcısı Zekeriya Öz gibi kullanışlı bir aparata ihtiyaç vardı. O da Türkiye ve dünya hukuk tarihinde görülmemiş bir şekilde mahkeme mahkeme gezdirilerek gezici bir adalet celladı olarak Canan Kaftancıoğlu, Enis Berberoğlu, Selahattin Demirtaş, Sözcü Gazetesi, Selçuk Kozağaçlı, Grup Yorum Davası, Türk Tabipler Birliği ve Sırrı Süreyya Önder davalarında görevini yerine getirdikten sonra, siyasi bir görevle Ankara’da ödüllendirilen ve son olarak apar topar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek oldu.

Ahmet Özer daha hakim karşısına çıkmadan, sorgusu yapılmadan, ifadesi bile alınmadan tutuklandığı ve yerine kayyım tayin edildiği, iktidara yakın medya tarafından ilan edildi. Geçmişte milletvekilliği yapmış ve AK Partili siyasetçilerle yemek masalarında fotoğrafı bulunan, şu anda yurtdışında yaşayan birisiyle on yıl önce yaptığı iddia edilen ve içeriği dahi belli olmayan iki telefon görüşmesi, bir kısmı adli işlem görmüş kişilerle suç unsuru taşımayan telefon görüşmelerinin olduğu gibi hukuksuz deliller, yok hükmünde iddialar ve basit numaralar ama koca koca laflar bu siyasi tutuklamaya dayanak yapılmıştır. Öyle bir kumpas ki savcılığın basın bildirisi dahi kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Ahmet Özer hakkında suç iddiası ya da suç isnadı ifadesinin kullanılması gerekirken hüküm verilmiş gibi ifadeler kullanılarak belediye başkanımız itibarsızlaştırılmış ve kamuoyu yanıltılmıştır. Tüm bu hukuksuzluklar yapılırken bir taraftan da OHAL döneminde çıkarılan bir düzenlemenin arkasına sığınarak, halkın iradesi ile farklı partilerden seçilmiş 45 belediye meclis üyesi hakkında hiçbir adli işlem yokken içlerinden bir başkan vekili seçmek yerine bir gecede vali yardımcısı yaptığı kullanışlı kaymakamı kayyum olarak atamışlardır.

Halkımızın iradesini gasp eden bu hukuksuz ve antidemokratik süreci değerlendirmek üzere Esenyurt İlçe Başkanlığımızda 31 Ekim 2024 tarihinde yaptığımız MYK toplantısı, ardından milletvekillerimizle yaptığımız iki günlük toplantılar ve bugün gerçekleştirdiğimiz PM ve MYK toplantılarımız sonucunda hiçbir baskıya ve hukuksuzluğa teslim olmayan, halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyen, yurttaşlarımızın gerçek gündemine kökten sahip çıkan kararlılığımızı ifade ediyoruz. Bu kapsamda; 4 Kasım 2024 Pazartesi sabahından itibaren her gün, bir genel başkan yardımcısı veya grup başkanvekilimiz, iki PM üyesi, üç milletvekili, bir YDK üyesi, iki ilçe başkanı, iki belediye başkanı, iki İBB yöneticisi, bir il yöneticisi, bir ilçe yöneticisinden oluşan en az 15 kişilik bir heyet, iki hafta süresince Esenyurt ilçesinde görevlendirilecektir. Heyet, yaşanan hukuksuz süreci anlatmak, hukuksuz kayyumun takipçisi olmak ve her kararının, her uygulamasının gayrı meşruluğunu teşhir etmek, Esenyurt halkının hizmetlere erişme hakkının gaspına asla göz yummayacak şekilde bir hizmet ve halk dayanışması göstermek üzere acil eylem planı uygulayacaktır.