CHP MYK listesi 2025 | Özgür Özel başkanlığındaki yeni Merkez Yönetim Kurulu (Güncel)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39’uncu Olağan Kurultayı sonrası oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Son günlerde siyasi gündemin en merak edilen başlığı olan “CHP yeni MYK listesi kimlerden oluşuyor?” sorusuna yanıt arayanlar için görev dağılımı ile birlikte eksiksiz MYK tablosunu hazırladık. Yeni dönemde parti yönetiminin hangi isimlerden oluştuğu, hangi birimlerin kimlere emanet edildiği ve Özel döneminde öne çıkan politik başlıklar bu haberde.

YENİ CHP MYK LİSTESİ AÇIKLANDI

6 Aralık 2025 tarihinde duyurulan yeni MYK listesi; Genel Sekreterlikten medya yönetimine, hukuk işlerinden dış politikaya kadar birçok kritik alanı kapsayan geniş bir görev dağılımı içeriyor. Liste şöyle:

CHP Merkez Yönetim Kurulu

İsim Görevi Özgür Özel Genel Başkan Selin Sayek Böke Genel Sekreter Ensar Aytekin Yurtiçi Örgütlenme Nurhayat Altaca Kayışoğlu Yurtdışı Örgütlenme Özgür Karabat İdari ve Mali İşler Gökan Zeybek Yerel Yönetimler Burhanettin Bulut Medya ve Halkla İlişkiler Gül Çiftçi Seçim İşleri Gökçe Gökçen Hukuk İşleri Evrim Rızvanoğlu Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Mustafa Sezgin Tanrıkulu İnsan Hakları Serkan Özcan Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler Namık Tan Dış Politika ve Dış İlişkiler Deniz Yavuzyılmaz Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele Ulaş Karasu İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları Bihlun Tamaylıgil İşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar Yankı Bağcıoğlu Milli Savunma Politikaları Güldem Atabay Ekonomi Politikaları Zeynel Emre Parti Sözcüsü

YENİ MYK’DA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Özgür Özel döneminde ekonomi politikalarına ağırlık verilmesi beklenirken, dış politika ve uluslararası ilişkiler başlığında da deneyimli isimlerin görevlendirildiği görülüyor. Ayrıca “insan hakları”, “çevre”, “hayvan hakları” ve “yolsuzlukla mücadele” gibi toplumsal hassasiyet içeren birimlerin de MYK’da ayrı başlıklar haline gelmesi dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi yeni MYK listesi, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde birçok stratejik alanı kapsayan geniş bir görev dağılımı içeriyor. Siyasetin temel başlıkları olan ekonomi, dış politika, insan hakları ve medya alanlarında belirgin görevlendirmeler yapıldığı görülürken, MYK’nın yeni dönem politikalarını şekillendirmede aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.