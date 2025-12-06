Giriş / Abone Ol
CHP MYK listesi 2025 | Özgür Özel başkanlığındaki yeni Merkez Yönetim Kurulu (Güncel)

CHP’nin yeni MYK listesi açıklandı mı ve hangi isimler görev aldı? Özgür Özel döneminde Merkez Yönetim Kurulu’nda hangi birimler ön plana çıktı? CHP’de Genel Sekreter, Parti Sözcüsü ve dış politika sorumlusu kim oldu? Tüm yanıtlar ve CHP MYK Listesi haberimizde

  • 06.12.2025 15:14
  • Giriş: 06.12.2025 15:14
  • Güncelleme: 06.12.2025 15:14
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39’uncu Olağan Kurultayı sonrası oluşan Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanarak yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Son günlerde siyasi gündemin en merak edilen başlığı olan “CHP yeni MYK listesi kimlerden oluşuyor?” sorusuna yanıt arayanlar için görev dağılımı ile birlikte eksiksiz MYK tablosunu hazırladık. Yeni dönemde parti yönetiminin hangi isimlerden oluştuğu, hangi birimlerin kimlere emanet edildiği ve Özel döneminde öne çıkan politik başlıklar bu haberde.

YENİ CHP MYK LİSTESİ AÇIKLANDI

6 Aralık 2025 tarihinde duyurulan yeni MYK listesi; Genel Sekreterlikten medya yönetimine, hukuk işlerinden dış politikaya kadar birçok kritik alanı kapsayan geniş bir görev dağılımı içeriyor. Liste şöyle:

CHP Merkez Yönetim Kurulu

İsimGörevi
Özgür ÖzelGenel Başkan
Selin Sayek BökeGenel Sekreter
Ensar AytekinYurtiçi Örgütlenme
Nurhayat Altaca KayışoğluYurtdışı Örgütlenme
Özgür Karabatİdari ve Mali İşler
Gökan ZeybekYerel Yönetimler
Burhanettin BulutMedya ve Halkla İlişkiler
Gül ÇiftçiSeçim İşleri
Gökçe GökçenHukuk İşleri
Evrim RızvanoğluÇevre, Doğa ve Hayvan Hakları
Mustafa Sezgin Tanrıkuluİnsan Hakları
Serkan ÖzcanKurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkiler
Namık TanDış Politika ve Dış İlişkiler
Deniz YavuzyılmazKamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele
Ulaş Karasuİşçi, Memur Sendikaları ve Emek Büroları
Bihlun Tamaylıgilİşveren Örgütleri, Meslek Birlikleri ve STK’lar
Yankı BağcıoğluMilli Savunma Politikaları
Güldem AtabayEkonomi Politikaları
Zeynel EmreParti Sözcüsü

YENİ MYK’DA DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR

Özgür Özel döneminde ekonomi politikalarına ağırlık verilmesi beklenirken, dış politika ve uluslararası ilişkiler başlığında da deneyimli isimlerin görevlendirildiği görülüyor. Ayrıca “insan hakları”, “çevre”, “hayvan hakları” ve “yolsuzlukla mücadele” gibi toplumsal hassasiyet içeren birimlerin de MYK’da ayrı başlıklar haline gelmesi dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi yeni MYK listesi, Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde birçok stratejik alanı kapsayan geniş bir görev dağılımı içeriyor. Siyasetin temel başlıkları olan ekonomi, dış politika, insan hakları ve medya alanlarında belirgin görevlendirmeler yapıldığı görülürken, MYK’nın yeni dönem politikalarını şekillendirmede aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.

