CHP MYK, pazartesi günü Görele Belediye Başkanı'nın disipline sevkini görüşecek

CHP kurmayları, hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye yönelik partinin yürüteceği sürece ilişkin yaptıkları istişarede, Dede'nin tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi talebini bir sonraki MYK toplantısının gündemine ekledi.

CHP Tüzüğü'nün 63'üncü maddesi ilçe belediye başkanlarının parti suçu oluşturan eylemleri nedeniyle disipline sevk işlemlerinin Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılabileceğini hükmediyor.

Bu çerçevede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında 16 Şubat Pazartesi günü yapılması beklenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının gündemine tutuklu Dede'nin dosyası eklendi.

Toplantıda Dede'nin tedbirli olarak disipline sevk edilmesi konusu ele alınarak, kararlaştırılacak.