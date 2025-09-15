CHP MYK: Tek gerçek gündem halkın gündemi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK, Ankara 42’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik dava devam ederken toplandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan MYK, kararı toplantı devam ederken öğrendi. CHP kurmayları, “Eksik ama olumlu” olarak değerlendirdikleri kararı, MYK toplantısında masaya yatırdı.

CHP MYK’da kurultaya yönelik yargı kararı değerlendirildi. Erteleme kararını olumlu olarak değerlendiren CHP kurmayları, “Kurultay davası, partinin üzerinde tehdit gibi sallandırılmaya devam edilecek” görüşünü dile getirdi.

İL KONGRELERİ TAMAMLANACAK

Saat 10.00’da başlayan MYK, saat 14.00’te sona erdi. Kurultay davasının ana gündem maddesini oluşturduğu dört saatlik MYK’da, “Yola devam” vurguları yapıldı. Olağan kurultay sürecinin işlediğinin altını çizen CHP kurmaylar, il kongrelerinin 24 Ekim olarak belirlenen kurultay davası tarihinden önce tamamlanacağını kaydetti.

İl kongrelerinde yeni delegasyonun oluşacağının altını çizen CHP’liler, olağan kurultayın önünde hiçbir engel kalmayacağını ve “CHP’ye kayyum” tartışmalarının son bulacağını savundu. CHP'nin, 21 Eylül’de düzenlenmesi planlanan olağanüstü kurultayı da “Garanti” olarak görerek gerçekleştireceği belirtildi.

SOKAĞIN GÜNDEMİ

CHP öte yandan, “Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi” olarak değerlendirilen ekonomiyi de daha fazla gündeme getirme kararı aldı. Bu kapsamda yurttaşın temel sorunlarının her hafta gerçekleştirilecek mitinglerde daha ön plana alınacağı bildirildi.

CHP MYK’da, Türkiye’nin gündemi ve partinin yeni dönem politikası da konuşuldu. CHP’liler, davanın CHP’nin ilk gündem maddesi olmadığının altını çizerek, “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomi” yorumunu kayda geçirdi. Siyasi parti fark etmeksizin, seçmenin gündeminde kurultay davası olmadığını vurgulayan CHP kurmayları, “Hakimler vicdanlı karar verdiği sürece endişe edeceğimiz bir şey yok. Biz yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kararı, “Beklenilen ve olması gereken buydu” şeklinde karşıladığı dile getirildi.

ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇENLER OLDU

Karara yönelik bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan bir CHP kurmayı ise şu ifadeleri kullandı:

“Erteleme olumlu ama mahkemede hakimden talepler, hakimin taleplere verdiği yanıtlar daha önemli. Tedbir meselesi ortadan kalktı. Hakim o talebi, ‘Zaten ben bunun reddini verdim’ diyerek gündeme almadığını söylüyor. Demek ki dava bitene kadar bu talep olumlu karşılanmayacak. Şikayetçilerden birinin şikayetinden vazgeçmesi de olumlu bir şey. İstanbul’daki gibi bir hakim olsa, davayı daha çabuk sonuçlandırıldı. Bu anlamda, her ne kadar bu davanın kendisi siyasi olsa da Ankara’da alınan kararı olumlu karşılıyoruz.”