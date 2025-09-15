CHP MYK toplandı: Gündem kurultay davası

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantı, saat 10.15'te başladı.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin bugün görülen davanın beşinci duruşması ele alınacak.

Öte yandan bazı milletvekilleri, il başkanları, teşkilat üyeleri, partililer ve yurttaşlar da davayı genel merkezden takip ediyor.

NE OLMUŞTU?

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı gerekçesiyle farklı mahkemelerde açılan davalar; 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirildi.

Davacılar, 38. Olağan Kurultay'da rüşvet ve oylamaya hile karıştırılmasıyla delege iradesinin sakatlandığını savunarak bu kurultayın iptal edilmesi, yok hükmünde (mutlak butlan) sayılarak Özel ve ekibinin görevden uzaklaştırılması ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevine iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

Davacılar ayrıca, 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesini istiyor. Davadan "mutlak butlan" kararı çıkması durumunda mevcut yönetimin görevinin düşmesi ve 38. Olağan Kurultay'da genel başkanlık koltuğunu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve kurultay öncesinde seçilen Parti Meclisi'nin (PM) göreve dönmesinin yolunu açacak.