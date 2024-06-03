CHP MYK toplandı: Gündemde neler var?

CHP Merkez Yönetim Kurulu, partinin genel merkezinde toplandı. MYK toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iadeiziyareti ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri de değerlendirilecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 12.40'ta başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin konu başlıkları değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçimleri, dün yenilenen belediye başkanlığı seçimleri, parti içi disiplin dosyaları, miting takvimi, dış politikadaki gelişmeler, ekonomi, genel başkan yardımcılıklarının kendi alanlarıyla ilgili rapor ve sunumları ele alınacak.