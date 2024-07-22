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CHP MYK toplandı: Masada 7 başlık var

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Masada; siyasi ve ekonomik gelişmeler ile dış politika konularının ele alınacağı 7 başlık bulunuyor.

Siyaset
  • 22.07.2024 13:42
  • Giriş: 22.07.2024 13:42
  • Güncelleme: 22.07.2024 13:53
Kaynak: AA
CHP MYK toplandı: Masada 7 başlık var
Fotoğraf: Depophotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 13.25'te başladı.

GÜNDEMDEKİ KONULAR

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'da, bu ay içerisinde Suriye'nin başkenti Şam'a yapılması planlanan ziyaret, 1-3 Ağustos arasında Burdur'da düzenlenecek il başkanları toplantısı, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, 9'uncu Yargı Paketi, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor.

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