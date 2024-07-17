CHP MYK toplandı: Masada hangi başlıklar var?
CHP Merkez Karar Yönetim Kurulu, partinin genel merkezinde saat 16.30'da başladı. MYK toplantısında, ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaretin, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıklarının ve emekli ile memur aylıkların masaya yatırılması bekleniyor.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.30'da başladı.
MYK toplantısında, perşembe günü eğitim politikalarına yönelik düzenlenecek 24 saatlik basın açıklamasının detayları, cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları, ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmelerin masaya yatırılması bekleniyor.
ÖZCAN-KILIÇDAROĞLU TARTIŞMASI GÜNDEME GELEBİLİR
Öte yandan MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemleriyle ilgili tartışmaların da gündeme gelebileceği öğrenildi.