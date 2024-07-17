CHP MYK toplandı: Masada hangi başlıklar var?

CHP Merkez Karar Yönetim Kurulu, partinin genel merkezinde saat 16.30'da başladı. MYK toplantısında, ay içerisinde Şam'a yapılması planlanan ziyaretin, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıklarının ve emekli ile memur aylıkların masaya yatırılması bekleniyor.

Siyaset 17.07.2024 16:55 Giriş: 17.07.2024 16:55

Güncelleme: 17.07.2024 16:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA