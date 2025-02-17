CHP MYK toplandı: Masada hangi başlıklar var?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.00'te başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK'de, CHP'nin bir sonraki genel seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim, iç politikadaki gelişmeler, ekonomi ve etkinlik takvimi konuları ele alınacak.

Toplantıda, partinin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin başlatılan soruşturma, eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Kurultay'ın iptali için dava açması ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında istenen hapis cezası da görüşülecek.

MYK'de ayrıca, belediyelere kayyum atanması, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'na ziyaretleri ile Suriye ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler de değerlendirilecek.