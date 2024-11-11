CHP MYK toplandı: Masada kritik başlıklar var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 13.20'de başladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel'in sunuşuyla açılacak toplantıda, belediyelere yapılan kayyum atamaları, TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri, ekonomi, iç ve dış politika ile etkinlik takvimi görüşülecek.

MYK'de ayrıca, 81 il başkanının bugün ortak yayınladığı Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklaması, olağanüstü kurultay tartışmaları ve olası erken seçime yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor.