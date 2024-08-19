CHP MYK toplantısı başladı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 14.30'da başladı.

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, Gaziantep'te düzenlenmesi planlanan "fıstık mitingi", eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, emekli ve memur aylıkları, asgari ücret, dış politika ve parti içi disiplin dosyalarına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.

Toplantının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklama yapması bekleniyor.