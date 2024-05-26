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CHP MYK toplantısı sona erdi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplandı. Toplantı yaklaşık dört saat sürdü.

Güncel
  • 26.05.2024 20:29
  • Giriş: 26.05.2024 20:29
  • Güncelleme: 26.05.2024 20:32
Kaynak: ANKA
CHP MYK toplantısı sona erdi
ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Tandoğan Meydanı’nda Büyük Emekli Mitingi düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de konuşma yaptığı mitinge binlerce emekli katıldı. Mitingin ardından CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında MYK toplantısı yapıldı. Saat 16.15'de başlayan toplantı 20.00'da sona erdi.

 Toplantı yaklaşık dört saat sürdü.

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