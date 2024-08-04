CHP MYK toplantısı sona erdi

PM'nin ardından saat 20.35'te Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Yaklaşık bir saat süren MYK'de Tüzük Kurultayı ve il başkanları toplantısı değerlendirildi. MYK toplantısının 21.30'da tamamlandı.

CHP'nin yoğun pazar mesaisi MYK toplantısının 21.30'da tamamlanmasıyla sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 6 Ağustos Salı günü yapacağı çeyrek final maçını izlemek için haftalık programını değiştirmesinin ardından CHP'de yoğun pazar mesaisi yaşandı. Özel, parti genel merkezinde saat 11.00'da il başkanları toplantısına, saat 12.00'da 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'na ve saat 17.45'te Parti Meclisi (PM) toplantısına katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında genel merkezde toplanan PM'de 6-9 Eylül günlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği çalışmalarını başlatmak üzere oybirliği ile Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

PM'nin ardından saat 20.35'te Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı. Yaklaşık bir saat süren MYK'de Tüzük Kurultayı ve il başkanları toplantısı değerlendirildi.