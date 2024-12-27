CHP MYK ve PM toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanacak Parti Meclisi (PM) toplantısında 2024 sonu değerlendirmesinin yanı sıra daha önce partiden ihraç edilmiş üyelerin dosyaları ele alınacağı ifade edildi.

CHP Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) ve PM toplantıları, 2024 yılının genel değerlendirmesini yapmak üzere bugün CHP lideri Özel Başkanlığında parti genel merkezinde yapıldı.

Saat 11.15 itibarıyla başlayan MYK toplantısının ardından saat 13.30’da PM’nin açılışında CHP lideri Özel konuşma yaptı.

Ardından kapalı olarak devam edecek PM’de, daha önce partiden ihraç edilmiş 28 eski üyenin 'af talebi'nin ele alınacağı ifade edildi.

'Af talep' edenlerin arasında eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş de bulunuyor. Toplantıda, Tüzük Kurultayında yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan yönetmelik değişikliklerinin de ele alındığı belirtildi.

Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2020 günü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edilmişti.