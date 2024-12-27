CHP MYK ve PM toplanıyor: İhraç edilenlerin dosyaları ele alınacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında bugün toplanacak Parti Meclisi (PM) toplantısında 2024 sonu değerlendirmesinin yanı sıra daha önce partiden ihraç edilmiş üyelerin dosyaları ele alınacak.

CHP Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) ve PM toplantıları, 2024 yılının genel değerlendirmesini yapmak üzere bugün CHP Lideri Özel Başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak.

Saat 11.15 itibarıyla başlayan MYK toplantısının ardından saat 13.30’da PM’nin açılışında CHP lideri Özel konuşma yapacak.

Ardından kapalı olarak devam edecek PM’de, daha önce partiden ihraç edilmiş 28 eski üyenin 'af talebi' de ele alınacak.

'Af talep' edenlerin arasında eski TBMM Başkanvekili Yılmaz Ateş de bulunuyor. CHP tüzüğüne göre PM 'af' dosyalarına ilişkin kararlarını gizli oyla verecek.

Toplantıda, Tüzük Kurultayında yapılan değişiklikler çerçevesinde hazırlanan yönetmelik değişiklikleri de ele alınacak.

Yılmaz Ateş, katıldığı bir televizyon programında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunduğu gerekçesiyle 10 Şubat 2020 günü Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla partiden ihraç edilmişti.