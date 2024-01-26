CHP MYK’den 232 aday geçti: Antalya’da Böcek ile devam

CHP’de saat 19.15’te sona eren MYK’nin ardından Parti Meclisi Toplantısı, saat 19.57’de başladı. Edinilen bilgiye göre, Böcek’in Antalya adaylığı MYK’den geçerken parti, sekizi büyükşehir olmak üzere 232 seçim çevresinde adaylarını belirledi. İzmir ve Çankaya adayının ise 1 Şubat’ta kesinleşeceği öğrenildi

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de gece yarısı tamamlanması beklenen Parti Meclisi’nin ardından 232 seçim çevresinde adayların açıklanacağı öğrenildi. Partinin aday belirleme mesaisinin 1 Şubat Perşembe günü sona ereceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre CHP MYK’de İstanbul’un 14 ilçesinin adayları kesinleştirildi. Ankara’da da ilçelerin büyük bölümünde adaylar belirlendi. CHP’nin Çankaya adayını ise 1 Şubat’ta açıklayacağı kaydedildi.

İZMİR 1 ŞUBAT’TA

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir ilçe adaylarını da 1 Şubat’ta gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi’ne bıraktığı ifade edildi. MYK’nin hemen ardından başlayacak PM’nin sona ermesi ile CHP’nin kamuoyuna sekiz büyükşehir adayını daha açıklayacağı dile getirildi.

ANTALYA’DA MUHİTTİN BÖCEK

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik Muhittin Böcek ismi MYK’den geçti. Böcek’in isminin PM’de oylanmasının ardından kamuoyuna duyurulacağı öğrenilirken CHP, Fethiye için Alim Karaca, Muğla için ise Ahmet Aras isimlerini kesinleştirdi.

HATAY TARTIŞMASI

CHP’de, Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, “MYK gündemine gelmedi” dediği Lütfü Savaş tartışmasının ayrıntıları belli oldu. Edinilen bilgiye göre tartışma, MYK’den önce toplanan ayak divanında yaşanırken Savaş’ın Hatay adaylığının gözden geçirilmesi konusunun MYK toplantısına taşınmadığı öğrenildi.

CHP’de saat 13.00’da başlaması planlanan MYK’nin saat 15.15’te başlamasının nedenin, “Lütfü Savaş tartışması” olduğu bildirildi. İddiaya göre, MYK’den önce Özgür Özel başkanlığında ayak divanının toplandığı ve Lütfü Savaş’ın adaylığının burada tartışıldığını ancak konunun MYK’ye taşınmadığı iddia edildi.

ANKARA'NIN İLÇELERİNDE İSİMLER NETLEŞİYOR

CHP'nin MYK'den geçen Ankara ilçe adaylarından birinin Veli Gündüz Şahin olduğu bildirildi. PM Toplantısı'nın ardından Şahin'in Mamak Belediyesi adaylığının resmen ilan edileceği belirtildi.