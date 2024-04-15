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CHP MYK’nin ardından açıklama

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Güncel
  • 15.04.2024 18:20
  • Giriş: 15.04.2024 18:20
  • Güncelleme: 15.04.2024 18:21
Kaynak: Haber Merkezi
CHP MYK’nin ardından açıklama

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

Yücel açıklamasında, yerel seçim sonuçlarından Hatay’da seçimin iptal edilmesi talebine, Kepez’deki teleferik faciasından İsrail’le ticaret konusuna ve emeklilerin durumuna çeşitli gündemleri değerlendirdi.

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