CHP MYK’nin ardından açıklama
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, toplantının ardından açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.
Yücel açıklamasında, yerel seçim sonuçlarından Hatay’da seçimin iptal edilmesi talebine, Kepez’deki teleferik faciasından İsrail’le ticaret konusuna ve emeklilerin durumuna çeşitli gündemleri değerlendirdi.