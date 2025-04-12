CHP Niğde Milletvekili Gürer'den İklim Kanunu'na eleştiri

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, "İklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca sera gazı emisyonlarının azaltılması ile sınırlamak, Mecliste görüşülen kanun teklifini yetersiz kılmaktadır. Ülkemizin kapsayıcı ve geniş bir kanuna ihtiyacı var dedi.

Gürer, sosyal medya hesabından, iklim değişikliğiyle mücadelede genel ilkelere ilişkin İklim Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi.

"İklim değişikliği, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile gıda arz güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir" diyen Gürer, iklim değişikliğinin yeni hastalıkların ortaya çıkmasına, göçlerin oluşmasına, kuraklığa ve ani hava değişikliklerine neden olduğunu söyledi.

"GELECEĞİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK BOYUTTA"

Gürer, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca sera gazı emisyonlarının azaltılması ile sınırlamak, Mecliste görüşülen kanun teklifini yetersiz kılmaktadır. Ülkemizin kapsayıcı ve geniş bir ilgili oda, sendika, birlik ve uzman katılımı ile düzenlenecek bir kanuna ihtiyacı var. Küresel iklim değişikliği, dünyanın geleceğini olumsuz etkileyecek boyutta değişimleri beraberinde getirmektedir. Yüksek sıcaklık, başta tarım ve gıda olmak üzere çalışma yaşamı dahil her kesimi etkileyecektir. Bölgesel göçler de bunun bir parçasıdır. Daha fazla ısınma, öngörülemeyen bir küresel su döngüsünün oluşumuna, yıkıcı sellere, aşırı deniz seviyesi olaylarına, afete dönüşen fırtınalara, orman yangınlarına, kum fırtınalarına, kuraklığa ve dolu gibi ani hava değişimlerine neden olarak ciddi sorunlara yol açacaktır."

"GIDA ENFLASYONUNU DA ARTIRACAK"

İklim değişikliğini gıda güvenliğini etkilediğini belirten Gürer, bunun gıda enflasyonunu artıracağını, gıdaya erişimde sorunların artacağını söyledi.

Gürer, "Hububat dahil tüm ürünlerde sorunlar artacaktır. Zenginlerin kirlettiği dünyada yoksullar yine acı bir yaşama sürüklenmektedir. Aşırı sıcaklar beraberinde ölümleri, ruh sağlığının bozulmasını, yeni hastalıkların ortaya çıkmasını ve su güvenliği sorunlarını getirecektir. Arazimizi, ormanlarımızı, ekosistemimizi korumak, su kaynaklarını doğru planlamak, kuraklığa, depreme ve olası felaketlere karşı duyarlı politikalar geliştirilmelidir" dedi.



