Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'nin 1 Haziran'daki Parti Meclisi toplantısı ertelendi

Güncel
  • 28.05.2026 11:26
  • Giriş: 28.05.2026 11:26
  • Güncelleme: 28.05.2026 11:35
Kaynak: HABER MERKEZİ
CHP'nin 1 Haziran'daki Parti Meclisi toplantısı ertelendi
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

CHP'nin 1 Haziran tarihinde yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının ertelendiği öğrendildi. Gelişmenin nedenine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Toplantıda, PM üyeleri içerisinden mahkeme kararıyla CHP'ye Genel Başkan oalrak atanan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinin belirlenmesi bekleniyordu.

CHP tarafından üyelerle paylaşılan bilgilendirmede "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

BirGün'e Abone Ol