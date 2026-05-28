CHP'nin 1 Haziran'daki Parti Meclisi toplantısı ertelendi

CHP'nin 1 Haziran tarihinde yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısının ertelendiği öğrendildi. Gelişmenin nedenine ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Toplantıda, PM üyeleri içerisinden mahkeme kararıyla CHP'ye Genel Başkan oalrak atanan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerinin belirlenmesi bekleniyordu.

CHP tarafından üyelerle paylaşılan bilgilendirmede "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

