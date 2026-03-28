CHP'nin 100 mitingi Çanakkale'de başladı: Özgür Özel konuşuyor

CHP'nin 81 ilde düzenlemeyi planladığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin bu haftaki durağı Çanakkale oldu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği 100. miting Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda 13.18'de başladı.

Miting, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek'in konuşmasıyla başladı.

Erkek, şunları söyledi:

"Ekmek fırınlarımızda bayat ekmek satılıyor. Hukuk adaletli dağıtılmadığı için ekonomik kriz derinleşiyor."

Ardından CHP Çanakkale Milletvekili Levent Gürbüz, konuştu.

Gürbüz, "Bu katılım için hepinize teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı için en büyük gücü arkasında bulduğu Çanakkale'dir. Partimiz birinci parti olduğu günden bu yana saldırılar altında. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim iktidar yürüyüşümüz durduramayacaklar. Bu iktidarı alana kadar meydanlardayız, yollardayız" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Gürbüz, daha sonra bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Beleidye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumaya başladı.

İmamoğlu'nun mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Şeref ve cesaret dolu bir yılı geride bıraktık. On milyonlar şehir şehir iradesine sahip çıkıyor. Sizinle gurur duyuyorum. Millet, iktidarı sandığa davet ediyor ama onlar köşe bucak kaçıyorlar. Organize işlerle seçim kazanma derdine düşmüşler.

Benim diplomam konusunda üniversiteye baskı yaptılar. Bunların organize işleri saymakla bitmez. Aleyhimde açılan davalarda hep aynı bilirkişileri organize ettiler.

Gizli tanıkları organize ettiler. Bir davanın hangi mahkemeye düşeceği önceden bilinmez ama bizim davanın hangi mahkemede görüleceği önceden belliydi. Kendi belirledikleri mahkemeyi de yeniden organize ettiler. İkinci bir heyet atadılar.

Organize işlerini daha iyi organize etmek için bize dava açan başsavcıyı bakan olarak atadılar. Bu atanmış şahıs Adalet Bakanı mıdır, organize işler bakanı mıdır? Bunun cevabını milletimiz gayet iyi biliyor. Tapularının hesabını veremeyenlere milletin iradesini ve onları bir aparat olarak kullananlar bilsinler ki milletin iradesi tapulu malı değildir."

Mektubun ardından miting CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar:

"Bu meydanda herkese yer var. Çünkü bu meydan, bu mücadele hakkını savunanların meydanıdır. Bu meydanları dolduran bütün demokratlara helal olsun."

Ayrıntılar geliyor...