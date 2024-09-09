CHP'nin 101'inci yılı: İmamoğlu'ndan partililere 'geçmişteki tartışmaları 'silin' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi, 101’inci yaşı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde kutlandı.

İstanbul'da Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, partililer anıta çelenk bıraktı.

DEMOKRASİ MÜCADELESİNE VURGU

Törende konuşan CHP İl Başkanı Çelik, partinin kuruluş yıl dönümünde kendilerine çok büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi 101'inci yaşında dimdik ayakta kalmayı başarabilmiştir. Geçmişte varlıklarına el konulduğunda dimdik ayakta durmayı başarabilmiştir. 12 Eylül darbesi Cumhuriyet Halk Partisini kapattığında, yeniden küllerinden doğmayı başarabilmiştir. Yeniden bu ülkede demokrasi mücadelesi vermeyi başarabilmiştir" ifadelerini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin ikinci yüzyılında hem demokrasiyi geliştirmek hem Cumhuriyetin yeniden inşa sürecini başlatmak gibi bir görev ve sorumluluğun, CHP yöneticilerini ve üyelerini beklediğini söyledi.

Yeniden Türkiye'yi sanayide, tarımda, teknolojide kalkınan bir ülke haline getirmek için büyük bir mücadelenin kendilerini beklediğini kaydeden Çelik, Türkiye'nin demokrasisini zenginleştirmek, geliştirmek gibi görevleri olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU'NDAN PARTİLİLERE MESAJ

İBB Başkanı İmamoğlu da "101 yıl dile kolay, bir asır geçti ve CHP birlik içinde ayakta. Sadece halkın hizmetinde olan partimiz, aynı zamanda Cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, hukuk devleti ve sosyal adaletin öncüsü, savunucusu olarak ülkemize hizmet etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Parti üyelerine seslenen İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hep birlikte ülkemizi yeniden demokrasiye, adalete ve refaha kavuşturmak görevimizdir. Herkesin özgür, eşit, dayanışma ve kardeşlik içerisinde yaşadığı güçlü bir ülkeyi inşa edebilmek, Cumhuriyet Halk Partililerin bu yüzyılın başlangıcında üzerine düşen en önemli görevler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partili olmanın büyük sorumluluğuyla, büyük onuruyla Türkiye'yi birleştirip, bütünleştiren siyaset anlayışıyla Atatürk'ten aldığı güç ve ilhamla ülkemizin geleceğini halkla birlikte halkımız için şekillendirecek ve Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine hep birlikte taşıyacağız.

Geçmişte sizi meşgul eden bir kısım parti içi hususları zihninizden silin. Geçmişte sizleri meşgul edip çokça müzakerelerini yaptığınız tartışmaları silin atın, mevzu başkadır, süreç başkadır, milletimiz hizmet bekliyor. Ben bu duygularla, bu iktidar yolculuğunun en çalışkan neferi olacağıma hepinize söz veriyorum."

"PARTİMİZİN KİMLİĞİNİ VE GÖREVİNİ PAYLAŞALIM"

İmamoğlu, bu inançla burada olduklarını ve partinin kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, "Biz bu çağda, bu yılda partide görev yapmanın aslında ne denli büyük bir sorumluluk olduğunun farkında olan insanlarız. Ben öyle hissediyorum. Ben diyorum ki gelin partimizin kimliğini ve görevini paylaşalım. CHP'nin kapılarını ardına kadar 86 milyon insanımıza, milletin evlatlarına açınız" şeklinde konuştu.

Programın ardından partililer, eski başbakan yardımcılarından ve eski SHP Genel Başkanı Prof. Dr. Erdal İnönü'nün Zincirlikuyu'daki mezarını ziyarete gitti.