CHP'nin 104. mitingi yarın Nevşehir'de yapılacak

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 104’üncüsü yarın Nevşehir’de yapılacak.

CHP Nevşehir İl Başkanı Bülent Yumuş, mitinge ilişkin yaptığı çağrı açıklamasında "Tarihi bir miting olacak, Nevşehir’in en büyük mitingi olacak diye bekliyoruz. Nevşehir halkına diyoruz ki: Bu tarihi mitingi kaçırmayın" dedi.

Yumuş, miting öncesi şunları söyledi:

"Nevşehir şu anda tarihi bir mitinge hazırlanıyor. Nevşehirli hemşehrilerimizden olumlu tepkiler var. Genel Başkanımızın neler söyleyeceğini, emekli, işçi, çiftçi, öğrenci konusunda, Nevşehir’in sorunları konusunda neler söyleyeceğini tüm Nevşehir halkı merak ediyor ve bu mitinge katılmak için ısrarla, sabırla mitingimizi bekliyor. Yarın bu alanda, Nevşehir’de Milli İrade Caddesi’nde mitingimizi saat 14.00’da Genel Başkanımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz.

Biz şunu söylüyoruz: Tarihi bir miting olacak, Nevşehir’in en büyük mitingi olacak diye bekliyoruz. Nevşehir halkına diyoruz ki: Bu tarihi mitingi kaçırmayın. Hep beraber burada Nevşehir’in sesini tüm Türkiye’ye duyuralım ve Genel Başkanımızın Nevşehir ve Türkiye konusunda neler söyleyeceğini burada birlikte haykıralım."