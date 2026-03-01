CHP'nin 2. bölge mitinginin adresi belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri İstanbul'da bölge mitingleriyle sürüyor.

Geçen hafta çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenen 3. bölge mitinginin ardından bu hafta 2. bölgede miting gerçekleştirilecek. Miting, 4 Mart Çarşamba günü Eyüpsultan - Kağıthane Osmanpaşa Caddesi'nde düzenlenecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!

Bölge mitinglerimizin ikincisini İstanbul 2. Bölgede gerçekleştiriyoruz.

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz.

📍 Eyüpsultan - Kağıthane Osmanpaşa Caddesi

🗓️ 4 Mart Çarşamba | 20.30"