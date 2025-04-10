CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın resmi sonuçları belli oldu: Yeni PM'de 16 milletvekili yer aldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) hafta sonu gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'daki Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerine ilişkin resmi sonuçlar belli oldu.

Hafta sonu Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultayda PM için 181, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) içinse 51 aday başvurdu.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki PM ve YDK seçimlerinin resmi sonuçları, Çankaya İlçe Seçim Kurulunun 2 gün süreyle yapılan itirazları değerlendirmesinin ardından açıklandı.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı

16 MİLLETVEKİLİ PARTİ MECLİSİ'NDE

Kurultayda delegeler, 52 PM üyesi ile 15 kişiden oluşan YDK üyeleri ve Genel Başkan Özgür Özel tarafından aday gösterilen 12 kişilik Bilim Kültür ve Sanat Platformunun (BKSP) 8 üyesini belirlemek için oy kullanmıştı.

Hafta sonu gerçekleştirilen kurultayın ardından PM sonuçları netleşti.

17'si kadın, 12'si genç ve 1'i engelli kotasından olmak üzere 60 kişinin bulunduğu yeni PM'de, 16 milletvekili yer aldı.

DENİZ YAVUZYILMAZ 876 İLE EN FAZLA OYU ALDI

PM seçimlerinde, 1323 delegeden en fazla oyu olan isim, 876 ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz oldu.

Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.

Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve İlhan Uzgel dışındaki tüm Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri PM'de kendine yer buldu.

Demir'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine getirileceği için aday gösterilmediği ve genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldığı ifade edilirken, Uzgel'in de görevini bıraktığı ve Dış İlişkiler Koordinatörü olarak partide görev almaya başladığı öğrenildi.

CHP PM'nin, cinsiyet ve gençlik kotası uygulanmış resmi sıralaması şu şekilde: 1- Deniz Yavuzyılmaz (876) 2 - Suat Özçağdaş (856) 3- Mahmut Tanal (815) 4- Gül Çiftci (794) 5 - Ensar Aytekin (787) 6 - Hikmet Erbilgin (786) 7 -Gamze Taşcıer (770) 8 - Ali Abbas Ertürk (769), 9 - Canan Taşer (764) 10 - Mahir Yüksel (760) 11- Namık Tan (755) 12- Turgay Özcan (743) 13 - Selin Sayek Böke (742) 14 - Özgür Karabat (741) 15 - Berkay Gezgin (740) 16 - Erhan Adem (738) 17 - Baki Aydöner (738) 18 - Semra Dinçer (738) 19 - Saniye Barut (736) 20 - Deniz Yücel (733) 21 - Nurhayat Altaca Kayışoğlu (731) 22 - Ozan Işık (729) 23 - Ali Haydar Hakverdi (728) 24 - Yalçın Görgöz (727) 25 - Burhanettin Bulut (725) 26 - Ali Haydar Fırat (723) 27 - Murat Bakan (717) 28 - Melisa Uğraş (713) 29 - Pınar Uzun Okakın (710) 30 - Ulaş Karasu (709) 31 - Bedirhan Berk Doğru (706) 32 - Hikmet Yalım Halıcı (704) 33 - Nazan Güneysu (693) 34 - Burcu Mazıcıoğlu (691) 35 - Mehmet Necati Yağcı (690) 36 - Zeliha Aksaz Şahbaz (688) 37 - İsmail Atakan Ünver (685) 38 - Ecevit Keleş (676) 39 - Mustafa Sezgin Tanrıkulu (675) 40 - Berna Özgül (661) 41 - Şengül Yeşildal (650) 42 - Mehmet Alkın Denizaslanı (643) 43 - Gökan Zeybek (641) 44 - Uğurcan İrak (626) 45 - Özgür Ceylan (620) 46 - Sinem Kırçiçek (611) 47 - Sevgi Kılıç (610) 48 - Engin Özkoç (586) 49 - Niyazi Şen (575) 50 - Aylin Nazlıaka (549) 51 - Ahmet Hakan Uyanık (538) 52 - Uygar Parçal (505)

YDK VE BKSP ÜYELERİ BELLİ OLDU, ENGELLİ KOTASI İLK KEZ UYGULANDI

Genel Başkan Özgür Özel tarafından aday gösterilen 12 isimden 8'i de BKSP kontenjanıyla PM üyesi oldu.

PM seçiminde, 698 oyla dokuzuncu sırada yer alan Baran Seyhan, ilçe seçim kuruluna başvurarak, partinin son tüzük kurultayında, 56'ncı maddede yapılan düzenlemeyle yürürlüğe giren "engelli kotası"nın uygulanması talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen Kurul'un aldığı kararla, 731 oy ile BKSP kontenjanından PM'ye giren Berker Esen'in üyeliği düşürüldü ve yerine, engelli kotası ile Baran Seyhan PM'ye girdi. Böylelikle, engelli kotası ilk kez uygulanmış oldu.

Resmi sonuçlara göre, Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735) ve Baran Seyhan (698), BKSP üzerinden PM üyesi oldu.

YDK ise şu isimlerden oluştu:

"Özgür Sağlam (742), Deniz Çakır (736), Turan Taşkın Özer (732), İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577)."

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı

ÖZEL VE YENİ PM ÜYELERİ 12 NİSAN'DA ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Tüm bu sonuçlara göre, engelli kotası uygulaması sebebiyle meydana gelen değişikliğin haricinde resmi sonuçlarda, PM ve YDK üyelerinde ve aldıkları oylarda herhangi bir değişim olmadı.

Kurultay sonuçlarının kesinleşmesiyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki yeni PM ve YDK üyeleriyle 12 Nisan Cumartesi günü saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Sonrasında saat 12.00'de CHP Genel Merkezi'nde PM'nin toplantısına başkanlık edecek Özel'in, burada yeni MYK üyelerini de açıklaması bekleniyor. Özel'in, yeni üyelerle ilk MYK toplantısını ise 14 Nisan Pazartesi parti genel merkezinde yapması öngörülüyor.