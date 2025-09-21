CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştiriliyor.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultay, saat 10.00 itibarıyla başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın yapıldığı salona geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

DİVAN BAŞKANI, MURAT EMİR OLDU

Kurultayın Divan Başkanlığı'na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Emir, konuşmasında bugün Genel Başkan Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda açıklamalarda bulunuyor.

Özgür Özel, sözlerinin başında, "Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Merhaba, hoş geldiniz yoldaşlarım, hoş geldiniz yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve sonrasında yaşananlar hakkında konuşan "Bu darbe, Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı; 'İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.' Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır, Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki; CHP'liler milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır; Tayyip Erdoğan, Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir!" ifadelerini kullandı.

İktidara tepki gösteren Özel, şunları kaydetti: "Seçilmiş otokratlıktan seçimsiz bir diktatörlüğe heves ettiler. Kurulan düzen milletin düzeni değil, AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzen, bir kişi ve onun besledikleri rahat etsin diye kurulmuştur. Bu kara düzende refah yok, Avrupa'nın en yoksul ülkesiyiz. Bu kara düzende gelir adaleti yok, enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Bu kara düzende vergide adalet yok, verginin yüzde 89'unu alt ve orta gelir grubu ödüyor. Yüzde 11'i sadece zenginlerden alınıyor."

Özgür Özel, şunları söyledi: "Perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."