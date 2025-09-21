CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı: Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleştirildi. Yapılan seçimde 835 oy alan Özgür Özel, CHP Genel Başkanı seçildi.

Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurultay, saat 10.00 itibarıyla başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayın yapıldığı salona geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

DİVAN BAŞKANI, MURAT EMİR OLDU

Kurultayın Divan Başkanlığı'na CHP Grup Başkanvekili Murat Emir seçildi. Emir, konuşmasında bugün Genel Başkan Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, sözlerinin başında, "Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Merhaba, hoş geldiniz yoldaşlarım, hoş geldiniz yol arkadaşlarım" ifadelerini kullandı.

19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve sonrasında yaşananlar hakkında konuşan "Bu darbe, Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı; 'İmamoğlu dış güçlerin adamıdır.' Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır, Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki; CHP'liler milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır; Tayyip Erdoğan, Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir!" ifadelerini kullandı.

İktidara tepki gösteren Özel, şunları kaydetti: "Seçilmiş otokratlıktan seçimsiz bir diktatörlüğe heves ettiler. Kurulan düzen milletin düzeni değil, AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzen, bir kişi ve onun besledikleri rahat etsin diye kurulmuştur. Bu kara düzende refah yok, Avrupa'nın en yoksul ülkesiyiz. Bu kara düzende gelir adaleti yok, enflasyonda Avrupa birincisiyiz. Bu kara düzende vergide adalet yok, verginin yüzde 89'unu alt ve orta gelir grubu ödüyor. Yüzde 11'i sadece zenginlerden alınıyor."

56'NCI MİTİNG EYÜPSULTAN'DA

Özgür Özel, şunları söyledi: "Perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56'ncı mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak, tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

Özgür Özel, açıklamasını, "Kalkın dosta güven, olmayana kaygı verin. Ayağa kalkın, bu partiyi iktidara taşıyın. Millet ayaktadır! Sayenizde millet Edirne'de de ayaktadır, Ağrı'da da ayaktadır, Artvin'de de ayaktadır, Antalya'da da ayaktadır, İzmir'de de, Konya'da da, Van'da da, Bayburt'ta da, Gümüşhane'de de, Mersin'de de ayaktadır. Bu partiyi ayağa siz kaldırdınız, iktidara siz taşıyacaksınız. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum. Partinize sahip çıkın, çünkü CHP'ye sahip çıkmak Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Geleceğimize sahip çıkanlara helal olsun."

"GÜVENSİZLİK OYU" TALEBİ

"Güven oylaması" için 'güvensizlik' yönünde oy kullanılması çağrısında bulunan Özel, şunları söyledi:

"Burada güvenoyu verdiğiniz taktirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben dahil, bütün Parti Meclisi üyelerimiz dahil, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim. Vereceğiniz güvensizlik oyu, Saray'ın adalet üzerindeki yaptığı oyunlara güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçminizi istiyorum."

'GÜVENSİZLİK OYU' VERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının ardından "güven oylaması"na geçildi.

Özel'in 'güvensizlik' yönünde oy kullanılması çağrısında bulunmasının ardından yapılan oylamada, oy çokluğu ile 'güvensizlik oyu' verildi.

ÖZGÜR ÖZEL TEK ADAY

Divan Başkanı Murat Emir, Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak seçime gireceğini, başka aday olmadığını açıkladı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda oy verme işlemi başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de oyunu kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL, GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Olağanüstü Kurultay'da yapılan seçimde 917 oy kullanıldı. 835 oy geçerli sayılırken, 82 oy geçersiz sayıldı.

Geçerli oyların tamamını alan Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na seçildi.

PM VE YDK ÜYELERİ LİSTESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri listesi de belli oldu.