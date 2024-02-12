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CHP'nin 3 ilçe adayı daha belli oldu

CHP Parti Meclisi’nin aldığı kararla Bursa’da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinin belediye başkan adayı belli oldu.

Yerel Seçim 2024
  • 12.02.2024 21:51
  • Giriş: 12.02.2024 21:51
  • Güncelleme: 12.02.2024 21:54
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin 3 ilçe adayı daha belli oldu

Mustafa Mert Bildircin 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi’nin aldığı kararla Bursa’da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçelerinin belediye başkan adayı belli oldu.
Bursa’da CHP'nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer ilçe belediye başkan adayları Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı. Gemlik ilçesinde Şükrü Deviren, Mudanya ilçesinde Deniz Dalgıç ve Nilüfer ilçesinde Şadi Özdemir belediye başkan adayı oldu.

BURSA İL BAŞKANI YEŞİLTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Üç ismin adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya platformu X'ten bir açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, "Bursa için hazırız" dedi. Yeşiltaş şu ifadeleri kullandı:

“Parti Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda #Gemlik, #Mudanya ve #Nilüfer ilçelerimizde belediye başkan adaylarımız belli oldu. Üç ilçemizde bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sosyal belediyecilik uygulamalarıyla, doğru hizmetlerle vatandaşlarımızı gülümsetmeye devam edeceğiz. Birlikte yol yürüyeceğimiz, sahada durmadan çalışacağımız aday arkadaşlarımı kutluyorum. #Bursa #Bursaiçinhazırız"

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