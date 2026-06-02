CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik soruşturmada Özkan Yalım ve Turgut Koç ifade verdi

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel'in yarıştığı ve Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "üyelerin iradesini etkilemeye müdahale edildiği" iddialarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklanıp Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç ifade verdi.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklanan ve Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile başka suçtan tutuklu iş insanı Turgut Koç'un Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı.

Şüpheliler Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.