CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM seçimleri için oy sayımı sona erdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimleri için oy sayımı bitti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi için oy sayımı sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kurultayda, PM ve YDK üyelerinin seçimi için erken saatlerde başlayan oy sayımı yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Seçimlerle​​​​​​ 60 kişilik PM ve 15 kişiden oluşan YDK üyeleri belirlendi.

Sonuçlara 3 gün itiraz hakkı bulunuyor, resmi sonuçlar, bu süreçteki itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ

Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı.

Özgür Özel'in listesinde PM için 70 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu için 12 isim, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim yer alıyor.

Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.

Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer buldu.

Listede, Gazeteci Ali Haydar Fırat, eski Genel Başkan Yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da yer aldı.

Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.

Özel'in Bilim, Kültür Yönetim Platformu (BYKP) listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne direkt girecek.

Listede yer alan Gökçe Gökçen, Gülşah Deniz Atalay ve Armağan Erdoğan cinsiyet kotası nedeniyle PM'ye girecek.

BYKP listesinde mevcut PM üyesi Ali Rıza Erbay ve Fethi Açıkel de yer aldı.

Listede, Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.

Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesinde ise şu isimler yer alıyor: "Ekincan Aksoy, Esin Fatma Temel, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır, Özkan Tice, Muhittin Tığlı, Özgür Sağlam, Deniz Demiröz, Ali Balta, Aysemin Gülmez, Ayça Akpek, Nurdan Yücel, Hümeyra Akkuş."

PM'de 52 üye, adaylar arasından seçilirken listedeki 8 üye ise "Bilim Yönetim ve Kültür Platformu" kontenjanından belirleniyor. BYKP seçimlerinde Genel Başkan toplam 12 aday gösteriyor. Delegeler bu adaylardan 8'ini seçiyor.