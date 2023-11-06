CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde 1366 delege​​​​​​​ 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.