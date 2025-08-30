CHP'nin 51'inci mitingi yarın Sinop'ta: Belediye Başkanı Gürbüz'den açıklama

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması çağrısıyla düzenleyeceği 51. miting öncesi "Yerel seçilmişlerin iradesinin gasbedilmesi kabul edilebilir bir şey değil" dedi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi yarın Sinop'ta düzenlenecek.

Miting öncesinde açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP il örgütü ve CHP Sinop Milletvekili ile hem mitinge hem de miting sonrası yapılacak 2025- 2026 balıkçılık sezonu açılışına hazırlandıklarını söyledi.

Gürbüz, "Kentimizde genel başkanımızı ağırlamak bize hem gurur hem mutluluk veriyor" diye konuştu.

19 Mart'tan sonra belediye başkanlarının gözaltına alındığını, haklarıyla aldıkları diplomalarının alındığını gördüklerini söyleyen Gürbüz, "Belediye başkanları yargılanabilir ama bir yargı süreci devam ederken onu tutuklamak, derdest etmek, onaları tutsak etmek ne demokrasiye ne insan haklarına sığar ne de hukuka sığar. O yüzden Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 51'incisinin kentimizde gerçekleşmesi ve bunun hazırlıklarının yapılması çok kıymetli. Biz tüm vatandaşlarımızı yarın İskele Meydanına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"51. MİTİNGİN SİNOP'TA YAPILMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Başkan Gürbüz, ülkede uzun yıllardır ekonomik sorunlar yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasi iktidar 2002'den bu yana 23 yıldır iktidar. Dolaysıyla bu ekonomik sıkıntılar katlanarak artıyor. Yine aynı zamanda adaletin vurgusunu ve milli iradenin vurgusunu yapıyor. Bizler belediye başkanları olarak milli iradenin temsilcileriyiz. Vatandaşlar bize o şehrin muhafızı yaptılar. Devletin yapamadığı hizmetleri biz kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yurttaşlarımıza veriyoruz. Dolayısıyla yerel seçilmişlerin iradesinin gasbedilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Genel Başkanımız, özellikle tutsak edilen belediye başkanlarımızın, kamu görevlilerimizin, belediye meclis üyelerimizin derhal salıverilmesini ve özellikle görevlerinin başına dönmeleri için çok büyük bir efor sarf ediyor. Yerel olarak baktığımızda üreticilerin sorunları var, küçük esnafın sorunları var. Tarımla uğraşan köylülerimiz artık tarlalarını ekmiyorlar çünkü para kazanmıyor. Üretim de artık bir kriz içerisinde. Balıkçılarımızın da yıllardan beri süregelen sorunları var. Bu nedenle 51. mitingin Sinop'ta yapılması bizim için çok önemli."